Tysk skuespiller saksøker Weinstein for voldtekt

Den tyske skuespillerinnen Emma Loman har levert inn et søksmål mot filmprodusent Harvey Weinstein hvor hun anklager han for voldtekt i 2006.

I anklagen Loman leverte mandag heter det at hun møtte Weinstein på en filmfestival i Venezia i 2004, og at han senere inviterte henne til filmfestivalen i Cannes i Frankrike i 2006 for å diskutere karrieren hennes.

Den tidligere modellen sier at hun nølte med å godta invitasjonen, men at Weinstein var pågående og at hans assistent ringte henne opp til 30 ganger om dagen. Loman sier at hun etter hvert ga etter, og at hun opplevde Weinstein som veldig profesjonell i møtene mellom dem.

Det endret seg imidlertid etter at filmprodusenten, ifølge søksmålet, lokket henne til hans hotellsuite, formodentlig for å diskutere potensielle roller i noen av filmene hans. Her skal han da ha overmannet henne og voldtatt henne.

Loman hevder at han etterpå gjorde det klart at han kunne ødelegge karrieren hennes om hun sto fram, noe som var grunnen til at hun inntil nå ikke har fortalt historien sin, i tillegg til frykten for ikke å bli trodd.

Hun saksøker han for overgrep, brudd på loven om menneskehandel, overfall og frihetsberøvelse.

Til sammen er Weinstein beskyldt for å ha voldtatt eller begått andre seksuelle overgrep mot over 70 kvinner, de fleste i filmbransjen. Weinstein har allerede fått tre siktelser mot seg.

(©NTB)

