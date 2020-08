Tysk sykehus: Prøver av Navalnyj tyder på forgiftning

Det er tegn som tyder på at den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj ble forgiftet, ifølge sykehuset hvor han behandles i Berlin.

Legeteamet som behandler Navalnyj, sier de har funnet et stoff av typen kolinesterasehemmere i kroppen hans.

Nøyaktig hva slags stoff det er snakk om, er uklart. Kolinesterasehemmere brukes både i legemidler, insektmidler og i visse typer nervegasser.

– Pasienten ligger på intensiven og er i kunstig koma. Situasjonen er alvorlig, men det er i øyeblikket ikke noen umiddelbar fare for livet hans, heter det videre i en uttalelse fra sykehuset.

Imidlertid kan det ikke utelukkes at Navalnyj vil få alvorlige skader.

– Utfallet av sykdommen er uklart, og senskader, særlig knyttet til nervesystemet, kan ikke utelukkes på det nåværende tidspunktet.

Navalnyj er en av Russlands mest kjente Putin-kritikere og korrupsjonsjegere. Familien hans og støttespillere er overbevist om at han ble forgiftet, og at det er snakk om et drapsforsøk.

Russiske leger har imidlertid sagt at de ikke fant noe gift i prøvene fra den russiske opposisjonspolitikeren, som torsdag ble syk på en flyging til Moskva.