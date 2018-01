Tysk tog fikk store skader etter å ha kjørt på betongplater i sporet

Et tysk Intercity-tog med 140 passasjerer fikk store skader da det kjørte over to betongplater som var plassert på jernbanesporene nyttårsaften.

Betongplatene lå på skinnene like ved byen Hamm da hurtigtoget passerte søndag. Hvem som hadde plassert dem der, er ikke kjent. Politiet etterforsker saken.

Ingen passasjerer ble skadd, men toget fikk store skader, opplyste tysk politi tirsdag.

Lokføreren dro i nødbremsen, men greide ikke å stanse i tide. Toget var på vei fra Berlin til Köln. (©NTB)

