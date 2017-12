Tyske byer oppretter sikkerhetssoner for kvinner på nyttårsaften

Berlin og Köln treffer tiltak for at kvinner skal føle seg trygge under nyttårsfeiringen.

Overgrepene under nyttårsfeiringen i Köln i 2015 er ikke glemt i Tyskland. Før årets nyttårsfeiring treffer myndighetene i Berlin tiltak for å unngå seksuelle overgrep, blant annet egne sikkerhetssoner for kvinner som opplever å bli antastet, melder Welt.de. Også andre tysker byer, blant dem Köln, treffer tiltak.

Berlin får nyttårsaften en sikkerhetssone nær Brandenburger Tor dit kvinner som er blitt utsatt for overgrep eller føler seg truet kan gå. Her vil de møte frivillige fra Røde Kors og spesialister som kan hjelpe.

Myndighetene i Berlin sier videre at de vil oppfordre alle som opplever uønsket oppmerksomhet eller fysisk trakassering på festområdet om umiddelbart å avvise disse og straks be om hjelp.

Gode erfaringer fra München

I München, som er kjent for sin Oktoberfest, har man god erfaring med slike sikkerhetssoner for kvinner, ifølge Welt.

Politiet tungt til stede ved sentralstasjonen i Köln på nyttårsaften 2016. Også i år vil det være et stort politinarvær i Köln, og myndighetene har truffet en rekke tiltak for å unngå en gjentakelse av det som skjedde nyttårsaften 2015.

Under nyttårsfeiringen ved Bahnhofsvorplatz 2015/2016 i Köln ble en rekke kvinner utsatt for seksuelle overgrep og ranet. Det var grupper av unge menn, mange med innvandrerbakgrunn, som sto for overgrepene. Lignende overgrep ble rapport i flere tysker byer, om enn i mindre omfang, samme natt.

5700 politifolk blir kalt ut



Av 40.000 politifolk i Tysklands mest folkerike delstat, Nordrhein-Westfalen, skal 5700 ut på jobb nyttårsaften for å sikre en trygg nyttårsfeiring. 1400 av dem er avsatt til oppdrag i Köln alene.

Innenriksminister Herbert Reul sier til Welt at han ikke kan utstede garantier, men understreker at det er truffet en rekke tiltak. Bedre belysning på offentlige steder og mer overvåkingskameraer er blant disse.

I 2015/2016 kom det fram at mange av overgriperne - mange av dem migranter - på forhånd hadde avtalt på eksempelvis Facebook og WhatsApp at de skulle møtes i sentrum av Köln. Så langt er det ingen indikasjoner på lignende aktivitet denne gangen, skriver Welt.

Kritiserer tiltakene



Det tyske politiets fagforening, DPoIG, er kritisk til tiltakene. DPoiG-leder Rainer Wendt sier til Neuen Osnabrücker Zeitung at de som har kommet opp med ideen om sikkerhetssoner for kvinner i Berlin «ikke har forstått den politiske dimensjonen».

Etableringen av slike soner sender et feil budskap, mener Wendt og hevder det kan oppfattes som at det er sikre og usikre soner.

- Kvinner skal ha rett til å være trygge overalt, sier han til avisa.

