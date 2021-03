Tyske kinoer lyste opp i koronabønn

Over 300 stengte kinoer i Tyskland skrudde på lysene i en landsdekkende aksjon søndag for å be myndighetene om å lempe på koronatiltakene og få gjenåpne.

– Vi har levd uten kultur i mange måneder, sier bransjeorganisasjonen AG Kinos leder Christian Bräuer. Folk kan ha blitt vant til å leve med koronarestriksjonene, men å sitte hjemme hele tiden er utmattende, uttaler han, og legger til at spørsmålet dreier seg om kinoenes overlevelse. Tyske kinoer har vært stengt siden november. Oppfordringen fra Bräuer kom dagen før filmfestivalen i Berlin åpnes. Festivalen arrangeres i år digitalt for bransje og presse, mens den publikumsrettede delen skal holdes i juni. Onsdag skal regjeringssjef Angela Merkel og delstatslederne bestemme seg for om landets koronatiltak, som varer til 7. mars, skal videreføres eller endres. (©NTB) Reklame Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant Medisin/Helse

Sykdom