Tyske leger mener Navalnyj kan flys til Berlin

Den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj, som får intensivbehandling på sykehus i Sibir, er frisk nok til å bli fløyet til Tyskland, mener tyske leger.

De tyske legene har fått undersøkt Navalnyj på sykehuset i byen Omsk i Sibir. De mener han er i stand til å bli transportert med fly til Berlin, hevder aktivistorganisasjonen som organiserte legenes reise, ifølge Deutsche Welle.

De russiske legene som behandler Navalnyj, mener på sin side at tilstanden til opposisjonspolitikeren er for kritisk til at han kan flyttes.

