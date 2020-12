Tyske leger publiserer beviser for Navalnyj-forgiftning

Legene som behandlet regimekritikeren Aleksej Navalnyj i Berlin, har publisert beviser for at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok i The Lancet.

Legene ved Charité-sykehuset i Berlin oppgir i artikkelen i det anerkjente medisinske tidsskriftet detaljer rundt symptomene Navalnyj hadde da han ble innlagt hos dem i august, få dager etter at han kollapset på et fly mellom Sibir og Moskva.

De offentliggjør også informasjon om hans fysiske reaksjon på injeksjoner, CT-skanning, MRI og annen behandling.

Forskere ved laboratorier i Tyskland, Sverige og Frankrike har uavhengig av hverandre påvist at Navalnyj ble forgiftet med nervegiften som bare russiske myndigheter kan utgi.

Russiske myndigheter har avvist at de har noe med forgiftningen å gjøre. President Vladimir Putin har gjentatte ganger etterlyst at Tyskland skal offentliggjøre beviser for at de står bak.

I en syrlig kommentar på Facebook sier Navalnyj at det viktigste nå som den medisinske informasjonen er offentliggjort, er at Putin er lettet.

Lancet-artikkelen kommer bare to dager etter at Navalnyj offentliggjorde en video der han lurer en påstått FSB-agent som er en av dem som mistenkes for å stå bak forgiftningen, til å avsløre detaljer rundt hendelsesforløpet.

EU har innført sanksjoner mot høytstående russiske tjenestepersoner på bakgrunn av analysene i de tre landene. Kreml svarte onsdag med å utvide sin liste over representanter for EU-medlemsland som nektes innreise til Russland.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Vikinglotto