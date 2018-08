Tyske myndigheter mener deling av falske nyheter på sosiale medier var en medvirkende årsak til de voldelige demonstrasjonene i Chemnitz mandag.

– Vi er nødt til å innse at mobilisering på internett er sterkere nå enn det var før, sier ministerpresident Michael Kretschmer i den tyske delstaten Sachsen, hvor Chemnitz ligger.

Om lag 5.000 høyreorienterte innvandringsmotstandere samlet seg i Chemnitz gater i protest mot et knivdrap på en 35 år gammel tysker to døgn tidligere.

De voldelige opptøyene ble delvis hausset opp av falske påstander om at drapsofferet skal ha blandet seg inn for å forsvare en kvinne.

Politiet har tilbakevist påstandene, som ble spredt rundt på sosiale medier av ytre høyre-grupper og initiativtaker til demonstrasjonene, gruppa Pro Chemnitz.

– Demonstrantenes sinne var basert på fremmedfrykt, falsk informasjon og konspirasjonsteorier. Det var basert på 'fake news', sier Kretschmer.

Den antiislamske Pegida-bevegelsen hadde oppfordret til protestene på sosiale medier etter at to asylsøkere fra Syria og Irak ble varetektsfengslet og siktet for knivstikkingen.

