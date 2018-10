Tyskere mister troen på demokratiet

Stadig flere tyskere er i ferd med å miste troen på demokratiet, viser en ny meningsmåling.

59 prosent av de spurte i målingen Infratest dimap har utført for Bertelsmann Foundation svarer rett nok at de er svært fornøyde eller delvis fornøyde med måten demokratiet fungerer på, men for ett år siden var denne andelen 68 prosent.

Andelen som gjennom å svare på en rekke spørsmål havner i kategorien populister, har på samme tid økt. Hver åttende tysker er nå ifølge målingen populist, mot hver niende for ett år siden.

Av de drøyt 3.400 tyskerne som deltok i målingen, oppga drøyt 1.100 at de ikke avga stemme i siste valg. Det tilsvarer andelen hjemmesittere under valget i 2017.

(©NTB)

Mest sett siste uken