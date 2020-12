Tyskerne skeptiske til at pandemien er over neste år

To tredeler av tyskerne tror at koronaviruset vil fortsette å påvirke livet deres negativt hele neste år. Bare en firedel tror pandemien vil være over.

Viruset kom til Tyskland i januar i Bayern, og siden det er over 1,6 millioner mennesker smittet og over 30.000 døde av viruset. Den største vaksinasjonskampanjen i landets historie som startet søndag, har vekket litt håp, men mange er skeptiske. I en YouGov-undersøkelse fra rett før jul sier bare 20 prosent at de tror Bundesliga-kampene går som normalt mot slutten av 2021, mens 54 prosent ikke tror det. Bare 7 prosent tror kinoer, teatre og konsertlokaler er åpne uten restriksjoner i løpet av året. 72 prosent tror de åpner med visse restriksjoner, mens 12 prosent tror de ikke åpner i det hele tatt. Bare 9 prosent tror at munnbind er borte ved årets slutt, mens 84 prosent tror man fortsatt vil måtte bruke dem i visse situasjoner. I dag må de brukes på offentlige steder som butikker og offentlig transport. Det er også bare 9 prosent som tror de kan reise hvor de vil mot slutten av neste år, mens 77 prosent ikke tror det skjer. For tiden har Tyskland markert rundt 150 av verdens rundt 200 land som røde, der det ikke anbefales at man reiser. (©NTB) Reklame Uniteds viktigste spiller har gitt dem et problem Medisin/Helse

