Tyskland advarer mot egyptisk Libya-intervensjon

Tyskland er kritisk til at Egypt åpner for en militær intervensjon for å støtte opprørsgeneralen Khalifa Haftar i nabolandet Libya.

Den egyptiske nasjonalforsamlingen ga mandag president Abdel Fattah al-Sisi grønt lys til å sende styrker inn i Libya, der Haftars milits er på vikende front.

– Vi ønsker ikke beslutninger om militære intervensjoner velkommen. Det er alltid en fare for slike intervensjoner bidrar til opptrapping, sa Tysklands utenriksminister Heiko Maas under et besøk i Hellas tirsdag.

Haftars mektige LNA-milits innledet i april i fjor en offensiv for å innta Libyas hovedstad Tripoli og styrte den FN-støttede regjeringen, men har de siste månedene blitt tvunget på retrett.

Tyrkia har kommet Tripoli-regjeringen til unnsetning med militære rådgivere og våpenforsendelser. Dersom de regjeringsvennlige styrkene også gjenerobrer kystbyen Sirte, har Egypt truet med å intervenere militært.

Tyrkia og Egypt, som begge er alliert med USA, risikerer i så fall å havne i direkte konfrontasjon i Libya, noe som ytterligere vil forverre situasjonen i landet.

Oljerike Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.

En rekke militsgrupper har siden kjempet om makten, noe som har bidratt til å gjøre Libya til et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta seg sjøveien til Europa.

(©NTB)