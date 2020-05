Tyskland åpner grenser

Grensegjerdet mellom Kreuzlingen i Sveits og Konstanz i Tyskland fjernes. Nå kan nære venner og slektninger igjen krysse grensa mellom de to landene. Foto: Gian Ehrenzeller / Keystone via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Tyskland og Luxembourg åpnet natt til lørdag grensa mellom de to landene for alminnelig ferdsel etter to måneders stengning.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Ifølge politiet i Trier kan folk krysse de tolv grenseovergangene uten å stanses og uten å ha noen bestemt grunn. I to måneder har bare de viktigste grunnene vært gyldige. Blant dem som har hatt lov å krysse grensa, er lastebiler, pendlere og helsepersonell. Samtidig lempes restriksjonene ved Tysklands grenser til Østerrike og Sveits. Nå kan man krysse de grensene blant annet for å besøke ektefeller og partnere, slektninger eller for å ta del i viktige familiebegivenheter. Tyskland planlegger å fjerne alle reiserestriksjoner og åpne grensene til Østerrike, Sveits og Frankrike 15. juni. (©NTB)