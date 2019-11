Tyskland ber Kina om å gi FN full tilgang til leirene i Xinjiang

Tyskland ber Kina om å gi FN fullt innsyn i leirene i regionen Xinjiang, der lekkede dokumenter tyder på at det foregår hjernevask og tortur.

Over én million mennesker, hovedsakelig fra den muslimske uigur-minoriteten, skal ifølge rapportene være tvangsinternert i disse leirene. Det er ICIJ, et internasjonalt nettverk av undersøkende journalister, som i helgen brakte nyheten om dokumentene. De beskriver hvordan Kina angivelig driver systematisk hjernevask i såkalte oppdragelsesleirer og hvordan minoritetene her blir utsatt for psykisk tortur.

Avsløringene har skapt «stor bekymring» hos den tyske regjeringen, ifølge talskvinne Maria Adebahr i det tyske utenriksdepartementet.

Steffen Seibert, en annen talsperson for tyske myndigheter, sier at Tyskland har sluttet seg til andre land som ber om at eksperter fra FN får full adgang til leirene for å kunne gjøre en uavhengig granskning av situasjonen.

– Vi må nå konsentrere oss om å verifisere disse rapportene, sa Seibert mandag.

Kinesiske myndigheter beskriver selv leirene som frivillige opplæringssentre for å bekjempe ekstremisme og gi mennesker ny kompetanse. Kinas ambassade i Storbritannia har uttalt at de lekkede dokumentene er fabrikkerte og omtaler det som falske nyheter.

(©NTB)