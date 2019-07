Tyskland deler ikke USAs syn på Iran

Tyskland vil ikke følge USAs tilnærming overfor Iran, slår utenriksminister Heiko Maas fast. Det vil heller ikke Storbritannia og Frankrike, ifølge ham.

Maas diskuterte søndag den spente situasjonen i Persiabukta med sin britiske kollega Jeremy Hunt, og mandag var Iran tema da han besøkte sin franske kollega Jean-Yves Le Drian i Paris.

Etter samtalen med Le Drian slo Maas fast at de tre landene ikke slutter opp om president Donald Trumps harde linje overfor Iran.

– Vi bør ikke ta noen steg i retning av opptrapping, sa Maas.

– Vi er enige om at Frankrike, Tyskland og Storbritannia skal samarbeide svært, svært tett, la han til og understreket at Europa vil arbeide for en diplomatisk løsning på striden med Iran.

– Konfliktnivået må trappes ned, og min britiske og franske kollega er av samme oppfatning, sier Maas.

Tyskland har i likhet med Frankrike, Storbritannia, Russland, Kina og EU slått ring om atomavtalen med Iran, som Trump trakk USA fra i fjor.

(©NTB)