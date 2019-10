Tyskland forslår internasjonal sikkerhetssone i Syria

Tysklands forsvarsminister foreslår internasjonal kontroll over sikkerhetssonen Tyrkia vil opprette nordøst i Syria.

Forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer opplyser at hun har fått grønt lys fra statsminister Angela Merkel til å lufte planen for allierte under NATOs forsvarsministermøte torsdag.

Den tyske nasjonalforsamlingen må ta stilling til tysk deltakelse i en eventuell operasjon i Syria, understreker hun.

Kramp-Karrenbauer mener Europa passivt har vært vitne til at Tyrkia har rykket inn i nabolandet Syria og mener at de øvrige NATO-landene nå må komme på banen.

– Spørsmålet er hvordan en internasjonalt kontrollert sikkerhetssone som involverer Tyrkia og Russland bør se ut, sier hun.

