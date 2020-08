Tyskland krever koronatest for reisende fra høyrisikoregioner

Tyskland kommer til å innføre obligatoriske koronatester for reisende fra områder med høy smitterisiko.

Fra lørdag vil alle passasjerer som vender tilbake fra land myndighetene har definert som høyrisikable, blir påkrevd å ta koronatest når de ankommer Tyskland. Det opplyste helseminister Jens Spahn torsdag.

Tidligere har testing vært frivillig, mens enkelte delstater har krevd 14 dagers selvisolasjon for de hjemvendte. Siden forrige uke har alle internasjonale passasjerer som ankommer Tyskland, fått tilbud om en frivillig og gratis koronatest.

Landet registrerte siste døgn 1.045 nye smittetilfeller, og det er første gang siden 7. mai at det daglige antallet passerer 1.000.

Antall daglige smittetilfeller har siden den gang falt betraktelig, men i slutten av juli begynte tallene å øke igjen.

Det viktigste kriteriet for å havne på tyske myndigheters «rødliste» er at det er påvist over 50 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste sju dager. Innenfor EU gjelder dette i dag bare Luxembourg, den belgiske provinsen Antwerpen og de spanske regionene Aragon, Catalonia og Navarre.

Til sammen har Tyskland påvist over 214.000 smittetilfeller og rundt 9.200 dødsfall i pandemien.

Tyskland har registrert 11,7 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to uker, noe som betyr at det er et stykke unna grensen for at det blir definert som et «rødt» av norske myndigheter. Norge har karantenekrav etter reiser til land med mer enn 20 nye covid-19-tilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

(©NTB)