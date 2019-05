Tyskland lemper på ulvepolitikken

En ulv fotografert i villdyrsparken Wisentgehege Springe i Tyskland tidligere i mai. Foto: Christophe Gateau / DPA via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Tyskland innfører mindre restriktive regler for felling av ulv etter at ulvebestanden har økt siden arten kom tilbake til landet for nesten 20 år siden.

Etter en sterkt følelsesladd debatt, der naturvernere har stått steilt imot mange bønder, åpner regjeringen for at ulv som gjør alvorlig skade på husdyr, kan skytes. Ved gjentatte ulveangrep på saueflokker eller kyr, vill det dessuten være lov å jakte på ulveindivider selv om det er uklart hvilket dyr som gikk til angrep. Tidligere har det kun vært lov å felle ulv hvis de har utgjort en reell trussel mot menneskeliv. Regjeringen har også innført forbud mot å mate ulver. Det skal hindre av ville dyr beveger seg nærmere boligområder for å få tak i mat. Det tyske miljødepartementet anslår at det nå finnes 400 ulver i Tyskland, mens en tysk jegerorganisasjon mener at det reelle tallet er over 1.000. Siden ulven kom tilbake til Tyskland i år 2000, etter å ha kommet fra Polen for første gang på 150 år, er det ikke blitt registrert angrep på mennesker. (©NTB)