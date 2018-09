Tyskland og Russlands utenriksministre møtes i forsøk på å hindre Idlib-katastrofe

Dette handler om å forhindre en humanitær katastrofe i Idlib, sier Tysklands utenriksminister Heiko Maas før møtet med sin russiske motpart Sergej Lavrov.

Fredagens møte finner sted i Berlin. FN forbereder seg på at 900.000 syrere i provinsen kan bli fordrevet hvis kampene i området eskalerer.

– Vi alle vet hva det er som står på spill, sier Maas.

Idlib har av regimet blitt brukt nærmest som et oppsamlingssted for opprørere. Opprørere fra andre områder i Syria som regimet har gjenerobret, har fått fritt leide til opprørskontrollerte Idlib.

Der kan det siste brutale slaget mot opprørerne ventes. Bashar al-Assad har varslet et stormløp mot provinsen, siden flesteparten av de gjenværende opprørerne, rundt 10.000 av dem, vil være konsentrert på ett område uten fluktmuligheter.

Forrige uke intensiverte Russland og syriske regimestyrker luftangrepene i Idlib.

– Russland spiller en nøkkelrolle og vi har våre forventninger til dem. Vi vil diskutere dette veldig åpent med hverandre, sier Maas.

Tyskland har ikke spilt en like sentral rolle i Syria-konflikten som Russland, et land som har hatt tung militær tilstedeværelse i området i flere år. Russerne er imidlertid avhengige av vestlig støtte i gjenoppbyggingen av Syria, noe som kan gi vestlige land et forhandlingskort.

– Dersom vi får en politisk løsning som fører til frie valg, er vi klare til å ta ansvaret for gjenbyggingen. Verken Iran, Tyrkia eller Russland kan ta det ansvaret på egen hånd, sier Maas.

Tyskland vil imidlertid ikke kreve avsettelsen av Bashar al-Assad som et vilkår for deltakelse i gjenbyggingsarbeidet.

Før Lavrovs avreise til Berlin, kritiserte han Tyskland for manglende engasjement i gjenbyggingsprosjektet. Det er poengløst å forplikte seg til gjenbygging om flyktninger ikke kan returnere trygt til Syria, kontret Maas.

