Tyskland og Spania enig om å returnere migranter til Spania

Tyskland og Spania er enige om å returnere migranter og flyktninger i Tyskland tilbake til Spania dersom de har en asylsøknad under behandling i landet.

Landenes innenriksministre inngikk enigheten mandag, og den vil tre i kraft fra og med lørdag.

Statsminister Angela Merkel har forsøkt å inngå lignende avtaler med andre EU-land for å unngå unilaterale beslutninger om å avvise migranter ved Tysklands grenser, noe som ville skapt spenninger med naboland.

Under et EU-møte i juni krevde Spanias statsminister Pedro Sanchez at Tyskland skulle ta kostnadene for retur av migranter, samt gi økonomisk støtte til Spanias arbeid om å sikre EUs ytre grenser.

I den ferske avtalen har Tyskland imidlertid ikke forpliktet seg til noen gjenytelser, ifølge talskvinne Eleonore Petermann i det tyske innenriksdepartementet.

(©NTB)

