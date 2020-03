Tyskland rasende på USA for forsøk på å kjøpe rettigheter til vaksine

Tysklands finansminister Peter Altmaier slår kraftig tilbake mot USAs forsøk på å kjøpe rettighetene til en korona-vaksine som er under utvikling,

«Tyskland er ikke til salgs», skrev Altmaier, som er en nær alliert av statsminister Angela Merkel.

Avisa Welt am Sonntag meldte søndag at USA hadde tilbudt det tyske firmaet CureVac 1 milliard dollar for eksklusive rettigheter til en vaksine firmaet arbeider med – «bare for USA».

Utenriksminister Heiko Maas understreker at rettighetene til firmaets vaksineforskning ikke er til salgs, og at Tyskland ikke kan la andre få eksklusive rettigheter til vaksinene.

– Vi kommer bare til å klare å slå ned dette viruset om vi står sammen, og ikke mot hverandre, sier Maas.

