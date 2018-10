Tyskland selger våpen for milliarder til Saudi-Arabia

Tyske myndigheter har gitt grønt lys for salg av våpen for over 2,4 milliarder kroner til Saudi-Arabia, til tross for landets krigføring i Jemen.

De øvrige åtte landene i som deltar i den saudiledede koalisjonen i Jemen har det siste halvåret mottatt våpen og militært utstyr til en verdi av drøyt 200 millioner kroner, viser tall fra tyske myndigheter.

Mellom mars og september ga den tyske regjeringen 87 eksportlisenser til tyske produsenter som ønsket å selge våpen og militært utstyr til landene som fører krig i Jemen.

Eksportlisensene ble godkjent til tross for en avtale mellom statsminister Angela Merkels konservative blokk og sosialdemokratene, om å ikke selge våpen til land direkte involvert i Jemen-konflikten.

Den saudiledede koalisjonen gikk våren 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen i Jemen. Over 10.000 mennesker er siden drept og 50.000 er såret, flesteparten av dem sivile.

FN har omtalt konflikten som «verdens verste humanitære krise» og frykter en massiv sultkatastrofe i landet, der over 22 millioner mennesker er avhengig av mat utenfra.

