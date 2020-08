Tyskland skeptisk til russisk koronavaksine

Tyskland er skeptisk til koronavaksinen som Russland tirsdag opplyste at de har godkjent.

En talskvinne for det tyske helsedepartementet sier at de er i tvil om kvaliteten og tryggheten til den nye vaksinen, og påpeker at EU kun godkjenner nye medisiner etter at full klinisk testing er gjennomført.

- Pasientsikkerhet er vår høyeste prioritet. Det foreligger ingen kjente data om kvaliteten, effektiviteten eller sikkerheten til den russiske vaksinen, sier hun.

President Valdimir Putin opplyste tirsdag at den nye vaksinen er godkjent i Russland, og at hans egen datter er blant dem som har testet den.

