Tyskland skjerper koronatiltakene

Den tyske delstaten Bayern skjerper koronatiltakene, blant med portforbud, på grunn av høye smittetall. Det øvrige Tyskland vurderer også strengere tiltak.

Fra onsdag må folk i Bayern holde seg hjemme om de ikke har gyldig grunn til å gå ut, blant annet for å handle mat eller oppsøke lege, sier delstatsminister Markus Söder.

– Situasjonen er dessverre alvorlig. Vi må gjøre mer, vi må handle, sa Söder søndag og viste til at den delvise nedstengningen av landet siden tidlig november ikke har vært nok.

I dag er alle sports- og kulturaktiviteter i landet stengt, og restauranter og barer er lukket. Butikker og skoler er fortsatt åpne, men ansamlinger er begrenset til fem personer fra to husholdninger.

Statsminister Angela Merkel og delstatsministrene i landets 16 delstater ble i forrige uke enig om å forlenge tiltakene til 10. januar, men beslutningen om å innføre reglene er opp til hver enkelt delstat.

Fortsatt høye tall

Antall nye smittetilfeller har flatet ut de siste ukene etter den kraftige økningen i oktober, men antallet er fortsatt høyt.

I forrige uke passerte Tyskland 1 million smittede, og det registreres 20.000 nye hver dag. Antall pasienter på landets intensivavdelinger økte fra bare 360 i oktober til over 4.000 nå.

Söder sier at i Bayern blir det nå fullt portforbud fra klokka 21 alle steder der det er over 200 nye smittede per 100.000 innbyggere over én uke, mens skoler må gå over til mer hjemmeundervisning.

Lettelser til jul

Merkel ser for seg at tiltakene kan lettes litt på til jul og nyttår, blant annet at opp til ti personer kan komme sammen i stedet for bare fem.

Men Söder sier dette vil gjelde i Bayern kun fra 23. til 26. desember, og at strengere regler vil gjelde igjen på nyttårsaften.

Tyskland har klart seg bedre enn mange andre land i Europa, og Söder roses for sin harde linje helt fra begynnelsen av pandemien. Bayern var tidligere rammet enn resten av Tyskland.

Ofte har han innført strengere regler som andre delstater først har innført senere.

(©NTB)

