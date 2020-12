Tyskland stanser flytrafikken fra Storbritannia fra midnatt, opplyser en regjeringskilde i landet.

Det melder AFP. Tidligere opplyste kilder til DPA at det også vil bli innført restriksjoner for reisende fra Sør-Afrika etter at en ny variant av koronaviruset nå sprer seg.

Andre EU-land, blant dem Italia, Belgia og Nederland, har allerede kunngjort at de vil stanse flyginger fra Storbritannia for å forhindre spredning av det nye koronaviruset.

(©NTB)

