Tyskland stanser våpeneksport til Saudi-Arabia

Tyskland vil for tiden ikke eksportere våpen til Saudi-Arabia som følge av drapet på Jamal Khashoggi, sier statsminister Angela Merkel.

– Jeg er enige med alle de som sier at når det kommer til vår allerede begrensede våpeneksport (til Saudi-Arabia, red.anm.), så kan den ikke finne sted i den nåværende situasjonen, uttalte Merkel søndag til journalister.

Utenriksminister Heiko Maas uttalte allerede lørdag at han for tiden ikke så noen argumenter for å eksportere våpen til Saudi-Arabia.

Tyskland godkjente forrige måned eksport av våpen på over 4 milliarder kroner til Saudi-Arabia. Tidligere har den tyske militære eksporten til landet stort sett bestått av patruljebåter.

Merkel understreket at hun sterkt fordømmer drapet på Khashoggi og at det haster å komme til bunns i saken.

– Vi er langt fra å ha fått alle fakta på bordet og få gjerningsmennene stilt til ansvar, sier hun.

Den tyske statsministeren sier hun vil fortsette dialogen med internasjonale partnere om en koordinert reaksjon på drapet.

Tyskland krevde søndag, sammen med Frankrike og Storbritannia, en «troverdig forklaring på drapet» og uttalte at Saudi-Arabia må klargjøre hvordan journalisten døde inne på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober.

Drapet på Khashoggi har ført til en ny dyp rift i forholdet mellom Tyskland og Saudi-Arabia. De to landene har bare helt nylig returnert sine respektive ambassadører etter måneder med isfront etter at tyske myndigheter kritiserte Saudi-Arabia for utidig innblanding i Libanon.

