Tyskland trapper ned smittetiltak

Tyske myndigheter har presentert nye planer for nedtrapping av smittetiltak. Skolene skal fungere som normalt over sommerferien.

Store offentlige arrangementer vil imidlertid være forbudt helt til slutten av oktober. Forslaget ble lagt fram under et møte for politiske ledere fra de tyske delstatene onsdag.

Regler for å holde avstand og bruke munnbind vil fortsatt gjelde i butikker og på offentlige plasser.

– Så lenge det ikke finnes noen vaksine eller medisin, så må vi opprettholde grunnleggende tiltak for å beskytte oss, sier statsminister Angela Merkel.

Onsdag ble det også kjent at over 650 arbeidere er koronasmittet ved et tysk slakteri. Dette påvirker imidlertid ikke planene om å lette på smitteverntiltak.

(©NTB)