Tyskland tror på koronavaksine før året er omme

Tyskland håper å kunne begynne med vaksinering mot koronaviruset før nyttår, sier helseminister Jens Spahn.

Det er grunn til optimisme for at en vaksine kan godkjennes i Europa i år, sa Spahn i et intervju med RedaktionsNetzwerk Deutschland.

– Og da kan vi begynne med en gang, la han til.

Tysklands delstater er bedt om å ha sentre for vaksinering klare innen midten av desember.

– Jeg vil heller ha et vaksineringssenter klart et par dager i forveien enn en godkjent vaksine som ikke blir brukt umiddelbart, sa Spahn.

Tyskland har sikret seg 300 millioner vaksinedoser, ifølge helseministeren. Han mener det er mer enn nok, og at Tyskland til og med kan dele ut noen doser til andre land.

(©NTB)

Reklame NÅ: Milrab startet Black Week-salget i kveld