Tyskland: Vaksine kan ta flere år

Tysklands helseminister skulle ønske en koronavaksine kunne være klar i løpet av noen måneder, men advarer og sier arbeidet kan ta flere år.

– Utvikling av vaksine er en av de mest utfordrende og vanskelige oppgavene i medisinen. Og det kan komme tilbakeslag, slik vi har sett med noen andre vaksiner, sier Jens Spahn.

Uttalelsen kommet etter at USAs president Donald Trump sa at han følte seg trygg på at en vaksine vil være klar innen utgangen av året.

Den tyske helseministeren sier det ville vært herlig å nå målet i løpet av noen få måneder, men demper forventningene.

