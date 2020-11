Tysklands forsvarsminister til Macron: Europa trenger USA til forsvar

Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer gjentok tirsdag at Europa ikke kan forsvare seg uten Nato og USA.

– Ideen om strategisk autonomi for Europa går for langt, om det skaper en illusjon om at vi kan garantere sikkerhet, stabilitet og velstand i Europa uten Nato og uten USA, sa Kramp-Karrenbauer i en tale.

Mandag uttalte nemlig Frankrikes president Emmanuel Macron at en lignende kommentar fra forsvarsministeren var «en feiltolkning av historien» og oppfordret Europa til å bli mer selvstendige i forsvarsspørsmål.

Kramp-Karrenbauer er enig i at Europa må være en likestilt partner med USA, men legger til at Tyskland og Europa ikke kan forsvare seg uten USAs atomvåpen og konvensjonelle styrker.

– Dette er de nøkterne fakta, sier forsvarsministeren.

