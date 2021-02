Tysklands helseminister ber om varsomhet mens stadig flere eldre blir vaksinert

Den tyske helseministeren Jens Spahn advarer mot å åpne opp for tidlig selv om nesten to av tre sykehjemspasienter nå er fullvaksinert.

Mens regjeringen holder igjen, øker presset fra næringslivet om at restriksjonene må lempes på.

Tyskland har så langt gitt over 40 prosent av sine vaksinedoser til personer over 80 år, noe som betyr at risikoen for smitte i den eldste delen av befolkningen er betydelig redusert.

Til sammen har om lag 5,7 millioner tyskere, eller 4,5 prosent av innbyggerne, mottatt den første dosen av koronavaksinen.

Men Spahn vil ikke ha noen gjenåpning ennå. I stedet ber han om at folk er ytterst forsiktige.

Også i Tyskland er bekymringen stor for mer smittsomme virusvarianter, og at dette skal føre til en tredje og mer voldsom smittebølge.

Tysklands største varehandelforbund HDE ber imidlertid statsminister Angela Merkel legge fram en helhetlig gjenåpningsstrategi innen 3. mars. I et brev skriver HDEs president Josef Sanktjohanser at ansatte i varehandelen trenger en klar tidsplan for når de kan komme tilbake på jobb.

At både regjeringen og delstatene for få uker siden besluttet å forlenge nedstengingen selv om smittetallene var på vei nedover, har provosert mange næringsdrivende.

Det ble fredag rapportert om 9.997 nye smittetilfeller i Tyskland, noe som er nesten 900 flere enn samme dag i forrige uke. Det ble samtidig meldt om 394 nye koronarelaterte dødsfall.

(©NTB)

