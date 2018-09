Tysklands katolske kirke beklager overgrep

Den katolske kirken i Tyskland har kommet med en offisiell unnskyldning til ofre for seksuelle overgrep begått av kirkens prester gjennom flere tiår.

Beklagelsen kom fra lederen for det tyske katolske bisperådet tirsdag.

– Jeg vil i klartekst si at seksuelt misbruk er en forbrytelse. De som er skyldige, må straffes, sier kardinal Reinhard Marx i uttalelsen.

– Jeg ber om unnskyldning for at kirken har sviktet og for all den smerte den har forårsaket, sier han videre.

Den katolske kirke i Tyskland har, i likhet med katolske kirker i mange andre land, vært rammet av overgrepsskandaler begått av prestestanden.

En granskingsrapport som det tyske katolske bisperådet har bestilt, har avdekket at minst 3.700 mindreårige har blitt utsatt for seksuelle overgrep av katolske prester i Tyskland i årene 1946 til 2014.

Ifølge granskere er imidlertid mørketallene store, det reelle tallet er trolig fire ganger høyere.

Mange av ofrene sier at beklagelsen fra bisperådet ikke er nok og kritiserer kirken for å gjøre altfor lite for å avsløre overgrep og anmelde overgriperne.

(©NTB)

Mest sett siste uken