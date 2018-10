For å håndtere mangel på arbeidskraft, vil den tyske regjeringen lette på reglene for arbeidsinnvandring for å trekke utenlandske jobbsøkere til landet.

Blant annet vil regjeringen gi jobbsøkere fra land utenfor EU, eksempelvis kokker, metallarbeidere eller IT-arbeidere, muligheten til å komme til Tyskland i seks måneder for å søke arbeid, gitt at de snakker tysk. De vil imidlertid ikke få tilgang på sosiale tjenester i Tyskland, og må bevise at de greier å finansiere sitt eget opphold.

I tillegg vil regjeringen innføre en gulrot til migranter som ellers ikke ville kvalifisert til å få oppholdstillatelse i Tyskland. Asylsøkere som venter på svar på asylsøknaden sin, eller asylsøkere som har fått avslag og venter på å bli deportert, vil kunne få oppholdstillatelse dersom de er godt integrerte og er i jobb.

Avtalen om regjeringens nye tiltaksplan kom på plass etter lange forhandlinger langt utpå natt til tirsdag mellom statsminister Angela Merkels CDU, deres søsterparti i Bayern CSU og sosialdemokratene i SPD.

Arbeidskraft fra EUs 500 millioner menneskerr er ikke nok til å holde Tysklands økonomi i gang, slår koalisjonen fast.

– Det er grunnen til at vi trenger arbeidere fra tredjeland, sier innenriksminister Horst Seehofer (CSU).

