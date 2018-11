Tysklands tidligere spionsjef presses til førtidspensjon

Etter en rekke omstridte uttalelser blir Tysklands tidligere etterretningssjef Hans-Georg Maassen (55) førtidspensjonist.

Innenriksminister Horst Seehofer opplyste på en pressekonferanse mandag at Maassens siste uttalelser er uakseptable. Han sa også at han personlig er skuffet over Maassen, som han tidligere har forsvart.

Maassen fikk i september sparken som landets etterretningssjef etter at han ble anklaget for å bagatellisere ytre høyre-protestene i byen Chemnitz. Blant annet stilte han seg tvilende til videoopptak som viste at demonstranter gikk til angrep på personer med innvandringsbakgrunn.

Få dager senere ble det kjent at Maassen var tiltenkt en ledende stilling i innenriksdepartementet, noe sosialdemokratiske SPD, som sitter i samlingsregjeringen med høyrepartiene CDU/CSU, reagerte sterkt på.

Maassen har siden gjort det enda verre for seg selv ved å uttale at det var regjeringens «radikale venstrefløykrefter» som har skyld i problemene hans.

Han har også kritisert det han har omtalt som Angela Merkels «naive» innvandringspolitikk. Uttalelsen kom da han i forrige måned holdt sin avskjedstale på et møte med andre europeiske etterretningssjefer i Warszawa. Uttalelsen ble først offentlig kjent i helgen, og mandag ble det klart at Maassen ikke lenger har noen framtid i det tyske innenriksdepartementet.

