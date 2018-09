Tysklands utenriksminister Heiko Maas refser sine landsmenn og kaller dem «for late» i kampen for demokrati og mot rasisme.

Uttalelsene falt i et intervju med Bild am Sonntag.

– Vi må komme oss opp av sofaen og åpne munnen, sier Maas, og fortsetter:

– Vår generasjon ble gitt frihet, rettssikkerhet og demokrati i gave. Vi trengte ikke kjempe for det – nå tar vi det for gitt i for stor grad, sier utenriksministeren.

Maas' kommentarer kommer etter en helg med store demonstrasjoner i byen Chemnitz øst i Tyskland. Flere tusen deltok lørdag i en demonstrasjon organisert av grupper på ytre høyre fløy etter at en drapssak har satt sinnene i kok. To unge asylsøkere fra henholdsvis Syria og Irak er siktet i saken.

Demonstrantene ble møtt av en stor gruppe motdemonstranter, og 18 personer ble skadd da partene barket sammen.

