Tysklands utenriksminister vil ha betalingssystem som er uavhengig av USA

Tysklands utenriksminister foreslår et nytt betalingssystem som blant annet kan bidra til å holde atomavtalen med Iran i live etter at USA trakk seg ut.

Utenriksminister Heiko Maas kommer med forslaget om et nytt betalingssystem i et debattinnlegg i avisa Handelsblatt onsdag.

Her kritiserer Maas Trumps avgjørelse om å trekke USA fra atomavtalen med Iran. Tyskland, Frankrike og Storbritannia har tidligere sagt at de vil beholde avtalen, til tross for at USA vil innføre nye sanksjoner mot landet.

– I denne situasjonen er det strategisk viktig at vi sier klart til ifra til Washington at vi ønsker å jobbe sammen, men vi vil ikke tillate dere å handle uten oss og på den måten å skade oss, skriver Maas.

Han skriver også at det derfor er riktig å gi europeiske selskaper, som kan bli rammet av sanksjonene USA vil innføre mot Iran, juridisk beskyttelse. President Donald Trump sa tidligere denne måneden at USA ikke vil gjøre forretninger med dem som gjør forretninger med Iran.

– Derfor må vi beskytte den europeiske autonomien ved å sette opp betalingskanaler som er uavhengige av USA, lage et europeisk pengefond og sette opp et uavhengig SWIFT-system, skriver Maas.

SWIFT er systemet som kontrollerer internasjonale bankoverføringer.

Tysklands statsminister Angela Merkel sier at Maas ikke har diskutert forslagene med henne. Hun understreker samtidig at Tyskland trenger å ha tette bånd til USA blant annet når det kommer til spørsmål om terrorfinansiering.

(©NTB)

