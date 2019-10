Uendret rente fra Den europeiske sentralbanken

Den europeiske sentralbanken (ESB) holder styringsrenta uendret på 0 prosent. Det er klart etter Mario Draghis siste møte som europeisk sentralbanksjef torsdag.

Fra 1. november er det Christine Lagarde som overtar åremålsstillingen som leder for ESB.

Etter torsdagens rentemøte er signalet at renta på ubestemt tid kommer til å ligge på dagens nivå eller lavere til sentralbanken ser at inflasjonsutsiktene er tilstrekkelig nær målet om å ligge rett under 2 prosent.

