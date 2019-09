Uganda forbyr sivil bruk av rød beret

Uganda forbyr bruk av rød beret og jakke og varsler at sivile som går i dette kan bli fengslet. Dermed forbys uniformen til opposisjonsleder Bobi Wine.

Opposisjonslederen og popstjernen Robert Kyagulanyi, best kjent under artistnavnet Bobi Wine, har kunngjort at han vil stille i 2021-valget mot Yoweri Museveni, som har sittet som president i 33 år.

Han har gjort den røde bereten til et signaturplagg, som han kaller et «symbol for motstand». Bereten blir imidlertid også brukt av enkelte i militæret, som nå truer med fengsel i opptil fem år for sivile som bruker et slikt hodeplagg.

Wines bevegelse sier at skremselstaktikk ikke vil stoppe dem.

– Vi skal fortsette å ikle oss de revolusjonære røde beretene, sier ungdomsleder Ivan Boowe.

Wine er populær blant mange unge i Uganda, men ble sist høst pågrepet og siktet for landsforræderi. Begrunnelsen som ble gitt var at noen hadde kastet stein mot Musevenis bilkortesje da han besøkte Arua nord i landet.

I april ble han pågrepet på nytt, anklaget for å arrangere offentlige møter uten tillatelse, og deretter satt i husarrest.

Rapartisten ble også pågrepet i september fjor etter å ha kommet hjem fra USA, hvor han fikk medisinsk behandling. Ifølge ham selv ble han mishandlet mens han satt i varetekt måneden før, siktet for forræderi. Ugandiske myndigheter nekter for 37-åringens anklager.

