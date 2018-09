Ugandisk rapstjerne og politiker pågrepet etter hjemkomst

Popstjernen Bobi Wine, som nå er en av Ugandas fremste opposisjonspolitikere, deltar på et arrangement i presseklubben i Washington i forbindelse med at han var i USA for å få medisinsk behandling. Bildet ble tatt 6. september. Til tross for at han er siktet for forræderi, ønsket han å vende hjem for å fortsette den politiske kampen. Foto: Tom Sampson / AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )