Ukraina forbyr russiske koronavaksiner

Tross problemer med koronavaksinering i landet, har den ukrainske regjeringen godkjent en lov som forbyr registrering av vaksiner fra «aggressive stater».

Det er et begrep Ukraina har brukt om Russland siden 2015.

Ifølge den ukrainskspråklige versjonen av Deutsche Welle ble loven godkjent i parlamentet 29. januar. Mandag ble en resolusjon med samme ordlyd vedtatt av regjeringen. Dermed avviser den provestlige regjeringen oppfordringene fra prorussiske politikere om å godkjenne den russiske Sputnik V-vaksinen.

President Volodymyr Zelenskyj har fått sterk kritikk for at vaksineringen mot koronaviruset har gått langsomt for seg i Ukraina. Foreløpig har ingen vaksinedoser ankommet landet, og planen er at de første pasientene skal få stikk i armen senere i februar.

