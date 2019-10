Ukraina har inngått avtale med separatister

Ukraina har inngått en avtale med Russland og de russiskstøttede separatistene som kontrollerer de østlige delene av landet.

EU har også vært med på å utforme avtalen, som innebærer at det skal innføres midlertidige lover og holdes valg i de separatistkontrollerte områdene og som åpner for fredsforhandlinger med Moskva.

Avtalen ble undertegnet i Hviterusslands hovedstad Minsk tirsdag og blir sett på som et betydelig steg mot en slutt på konflikten som har krevd over 13.000 menneskeliv og drevet over 1 million mennesker på flukt.

Øst-Ukraina har vært kontrollert av russiskstøttede separatister siden april 2014, men i henhold til avtalen skal både separatistene og regjeringen trekke sine styrker tilbake fra frontene som har vært i de to regionene Donetsk og Lugansk.

Kontroll over grensa

President Volodymyr Zelenskyj understreket tirsdag at avtalen forutsetter at ukrainske regjeringsstyrker får kontroll over grensen mot Russland, noe separatistene tidligere har avvist.

– Det blir ikke noe valg under trusler om våpenmakt. Det blir ikke valg dersom styrkene fortsatt er der, sa han.

Zelenskyj understreker også at valget i Øst-Ukraina skal holdes i henhold til ukrainsk lov, noe som innebærer at alle partier og kandidater må få anledning til å stille. Separatistene har tidligere avvist dette og vil nekte ukrainske nasjonalister å stille til valg.

Russisk støtte

Både regjeringen i Kiev og separatistene er nå imidlertid enige om å akseptere valgresultatet, dersom Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) går god for at alt har gått riktig for seg.

Russland nekter for å støtte separatistene militært og økonomisk, til tross for at det foreligger overveldende beviser for dette.

Russiske styrker er tidligere også observert i Øst-Ukraina, og separatistene legger ikke skjul på at de har mottatt våpen og trening fra det russiske forsvaret.

(©NTB)