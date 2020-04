Ukraina hevder å ha avslørt russisk toppspion

Ukrainas etterretningstjeneste (SBU) har pågrepet en generalmajor som anklages for å ha spionert for Russland i årevis.

Valerij Sjajtanov har ifølge SBU gitt informasjon til den russiske etterretningstjenesten FSB, blant annet om hemmelige ukrainske operasjoner mot russiskstøttede separatister i Øst-Ukraina.

Generalmajoren anklages også for å ha rekruttert agenter og for å ha planlagt terrorangrep i Ukraina. For dette skal han ha blitt lovet russisk statsborgerskap og 200.000 dollar.

FSB-kontakten sin skal han ha møtt i Hamburg i Tyskland, men også i Frankrike og Kroatia, ifølge SBU.

56-åringen anklages også for å ha forsøkt å drepe tsjetsjeneren Adam Osmajev på vegne av russisk etterretning.

Osmajev ble pågrepet i 2012 og funnet skyldig i å ha planlagt et attentat mot Vladimir Putin da den russiske presidenten besøke de ukrainske havnebyen Odessa.

Etter at tsjetsjeneren ble løslatt, ble han utsatt for to attentat. Han overlevde begge, men kona ble drept.

(©NTB)