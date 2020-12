Ukraina vil kjøpe 2 millioner doser av kinesisk koronavaksine

Ukraina har inngått en avtale om å kjøpe 2 millioner av den kinesisk-utviklede koronavaksinen Coronavac.

Det er første gang Ukraina inngår en avtale om kjøp av en koronavaksine.

Planen er at Ukraina skal motta den første forsendelsen med 700.000 doser høyst fire uker etter at vaksinen enten er registrert og godkjent i Kina eller et annet sted.

Vaksinen er utviklet av det kinesiske selskapet Sinovac Biotech. Den er testet i Brasil, Kina, Tyrkia og Indonesia.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier i en uttalelse at landet innen kort tid vil starte massevaksinering mot covid-19. Landet betaler cirka 154 kroner per dose, men vaksinene kommer til å være gratis for ukrainerne.

Ukrainske myndigheter forhandler også med andre vaksineprodusenter, men vil foreløpig ikke si hvilke.

Tidligere har helsedepartementet oppgitt at de har avtalt en leveranse på 8 millioner vaksinedoser via Covax, som er en mekanisme for global vaksinedistribusjon via Verdens helseorganisasjon. Det er ventet at disse leveransene vil komme i gang i 2021.

