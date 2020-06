Ukrainas ekspresident Petro Porosjenko i retten

Ukrainas ekspresident Petro Porosjenko etterforskes for et titall ulike lovbrudd. Torsdag møtte han for første gang i retten med status som mistenkt.

Etterforskningen av Porosjenko, som nå er medlem av nasjonalforsamlingen, har vakt bekymring i vestlige land.

Forrige uke tok saken en ny vending da etterforskere uttalte at de mistenker ham for å ha utstedt en åpenbar kriminell ordre ved å be en tjenestemann om å gå ut over sine fullmakter.

De har ikke gitt flere opplysninger om saken, men Porosjenko selv har oppgitt at det dreier seg om utnevnelsen av en nestleder for etterretningstjenesten i 2018.

Han avviser at han har gjort noe galt, og torsdag dukket hundrevis av Porosjenkos tilhengere opp utenfor rettsbygningen i Kiev.

Porosjenko kaller rettsprosessen mot ham for «en hevn fra verdiløse mennesker».

Det var ventet at påtalemyndigheten ville be om varetektsfengsling av ekspresidenten, men de nøyde seg med å kreve at hans bevegelsesfrihet begrenses fram til saken kommer opp for retten. Han får blant annet ikke lov til å forlate landet.

Porosjenko ønsket som president en sterkere tilnærming til Vesten, men han ble kritisert for ikke å gjøre nok for å få bukt med korrupsjonen i det ukrainske samfunnet.

(©NTB)