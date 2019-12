Ukrainas president: Trump ba ikke om gjenytelse

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier Donald Trump ikke ba ham om noen gjenytelse for å etterforske Joe Biden.

– Jeg snakket definitivt ikke med president Trump på en måte som «hvis du gir meg det, gir jeg deg dette», sier Zelenskyj i et intervju med det tyske magasinet Der Spiegel.

Tidligere har Zelenskyj også avvist at Trump la press på ham.

Bakgrunnen for riksrettsgranskingen av Trump er en telefonsamtale i sommer hvor han oppfordret Zelenskyj til å igangsette en etterforskning som ville omfatte Joe Biden og hans sønn. Demokraten Joe Biden kan potensielt bli Trumps utfordrer i presidentvalget neste år.

Samtalen fant sted samtidig som Trump hadde stanset militær bistand til Ukraina og unnlatt å invitere Zelenskyj til Det hvite hus. Dette har utløst mistanke om at Trump forsøkte å presse Zelenskyj til å starte en etterforskning som ville være innenrikspolitisk gunstig for den amerikanske presidenten.

I intervjuet med Der Spiegel sier Zelenskyj også at han ikke vil at Ukraina skal bli et «sjakkbrett for stormaktene». Ukraina får militær bistand fra USA for å bekjempe russisk-støttede opprørere i den østlige delen av landet.

(©NTB)