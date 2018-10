Ukrainsk filmprodusent avslutter sultestreik

Den ukrainske filmprodusenten Oleg Sentsov, som sitter fengslet i Moskva, har avsluttet en 140 dager lang sultestreik.

Sentsov får kyndig veiledning og en spesialdiett når han nå skal begynne å spise fast føde igjen, ifølge Valerij Maksimenko, som er nestsjef i Russlands fengselsvesen.

Sentsov soner en 20 år lang fengselsstraff i et fengsel i det nordlige Russland etter å ha blitt dømt for terror for en angivelig plan om ildspåsettelse på Krim. Han og tilhengerne hans sier at anklagene var falske.

Sentsov innledet sultestreiken 14 mai for å kreve at Russland løslater ukrainske fanger.

Russland har nektet å benåde Sentsov og sier han må appellere direkte til president Vladimir Putin. Det nekter imidlertid Sentsov å gjøre.

(©NTB)

Mest sett siste uken