Ulf Kristersson får i oppdrag å forsøke å danne regjering

Moderaternas partileder Ulf Kristersson har fått i oppdrag av Riksdagens talmann å sondere mulighetene for å danne en ny svensk koalisjonsregjering.

Riksdagens talmann Andreas Norlén holder et kort møte med pressen klokka 15.00 tirsdag.

- Kristersson har en majoritet i Riksdagen som anser at han skal få sonderingsoppdraget. Han leder også den konstellasjonen i Riksdagen som avsatte den sittende regjeringen, sier Riksdagens talmann Andreas Norlén på pressekonferansen, ifølge Aftonbladet.

- Det handler om å undersøke mulighetene for å danne en regjering som kan tolereres av Riksdagen, sier Norlén.

På en pressekonferanse tidligere tirsdag understreket Kristersson at han ønsker å danne en allianseregjering og forsikret at han vil gjøre alt han kan for å få det til å skje.

Alliansepartiene, som har 143 mandater mot de rødgrønnes 144 og Sverigedemokraternas 62, er splittet i synet på hvilken støtte en allianseregjering skal ta fra Sverigedemokraterna. Men Kristersson tonet ned spliden.

– Vi har fortsatt gode samtaler i Alliansen. Vi er enige om alt det som dere ikke rapporterer om, sa han til pressekorpset.

