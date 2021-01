Ultraortodokse jøder i kamp med politi i Israel

Hundrevis av ultraortodokse jøder støtte søndag sammen med politi som forsøkte å stenge en religiøs skole som åpnet trass i landets koronarestriksjoner.

Flere hundre ultraortodokse studenter forsøkte å brøyte seg inn på skolen i Ashdod, sør for Tel Aviv, men ble hindret av en rad politifolk.

Politiet måtte også ta i bruk makt for å stanse ultraortodokse som prøvde å sperre veier i området. 15 personer ble arrestert, og 13 politifolk skadd i sammenstøtene.

Det ble også meldt om sammenstøt i ultraortodokse nabolag i Jerusalem og Tel Aviv, der rabbinere har gitt ordre om at religiøse institusjoner skulle åpne, i strid med landets tredje nedstengning for å få bukt med en ny bølge koronavirus.

Helt siden pandemien startet i fjor har ultraortodokse menigheter ignorert koronatiltakene. De har nektet å stenge skoler, fortsetter å be i synagogene og holder bryllup med hundrevis av gjester.

De ultraortodokse står for en tredel av de smittede, trass i at de utgjør bare 10 prosent av befolkningen.

Det har bidratt til Israels høye smitterate, som er verdens nest høyeste bak Portugal med 1.274 smittede og 8,2 døde per 100.000 innbyggere de siste to ukene. De tilsvarende tallene for Norge er 110 og 1,4.

