UNAIDS-rapport: Det internasjonale samfunnet ikke på rett spor for å bekjempe hiv

FN-organisasjonen UNAIDS slår fast at det internasjonale samfunnet ikke er på rett spor i kampen for å bekjempe hiv-viruset innen 2030.

Denne uken arrangeres den 23. internasjonale aids-konferansen, og i den forbindelse har FN lagt fram sin årlige rapport om hiv og aids.

– Verden har investert for lite ressurser, gitt for få mennesker hjelp og har dermed mislykkes med å få ned kurven over hiv-infeksjoner og aids-relaterte dødsfall, heter det i UNAIDS-rapporten.

De internasjonale målene for i år – færre enn 500.000 nye infeksjoner og 500.000 dødsfall – vil ikke være mulig å nå, konkluderer rapporten. Kampen mot hiv manglet en tredel av de finansielle ressursene i fjor, ifølge rapporten.

Færre barn mottar behandling

Kun to av tre voksne personer som har viruset, mottar i dag behandling, ifølge rapporten, som også peker på at bare halvparten av alle barn og unge med sykdommen mottar behandling.

Det betyr at rundt 840.000 barn og unge i dag går glipp av livreddende medisin verden over.

Mellom 2015 og 2020 var det 3,5 millioner flere hiv-infeksjoner og 820.000 flere aids-relaterte dødsfall enn det som var målet innen 2020.

Koronapandemien truer hiv-kampen

UNAIDS fremhever hvordan koronapandemien potensielt vil kunne påvirke tallene, og byrået peker på at pandemien har ført til at mange mennesker har mistet tilgang til sykehusbehandling.

– Denne pandemien blomstrer der hvor det er store ulikheter, og covid-19 truer med å kaste oss ut av kurs, sa UNAIDS-leder Winnie Byanyima i forbindelse med mandagens åpning av konferansen, som i år blir holdt digitalt.

En undersøkelse fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viste nylig at 73 land risikerer å gå tom for hiv-medisin. I 24 land er lagrene allerede i ferd med å gå helt tom.

– Tilgangen til hiv-medisiner har gått betydelig ned siden koronapandemien inntraff. Vi må ikke snu ryggen til hiv mens vi kjemper mot covid-19, advarer WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Flere positive rekordtall

Men rapporten kommer ikke bare med mørke utsikter. I dag lever det om lag 38 millioner mennesker med hiv rundt om i verden. 25,4 millioner av disse har tilgang til antiretrovirale medisiner, som holder viruset i sjakk så den smittede ikke utvikler aids. Det er tre ganger så mange som hadde medisin-tilgang i 2010.

I fjor døde 690.000 mennesker av hiv-relaterte årsaker – 39 prosent nedgang fra 2010. I løpet av det siste året ble det registrert 1,7 millioner nye tilfeller av hiv – det laveste tallet siden 1989.

Det er imidlertid store forskjeller på hvor i verden det er fremskritt. I Øst-Europa, Sentral-Asia, Latin-Amerika, Midtøsten og Nord-Afrika er ikke utviklingen lovende, ifølge UNAIDS.

