Under 1.000 nye sykehusinnleggelser i New York

For første gang denne måneden ble færre enn 1.000 nye koronasyke pasienter lagt inn på sykehus i New York tirsdag, opplyser delstatsmyndighetene.

Guvernør Andrew Cuomo opplyste tirsdag at tallet på nye sykehusinnleggelser og registrerte dødsfall synker.

Tirsdag ble 950 koronasyke pasienter innlagt på sykehus. Da pandemien var på sitt verste tidligere i april, ble over 3.000 mennesker lagt inn daglig.

De siste oppdaterte tallene viser at det ble meldt om 335 koronadødsfall i New York mandag. Det er det laveste døgntallet så langt i april. Det var også tredje dag på rad under 400.

Over 22.800 mennesker er så langt døde i delstaten etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

(©NTB)