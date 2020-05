Under 10.000 nye virustilfeller i Russland

Folk med masker og hansker på T-banen i Moskva. Det siste døgnet var det mindre enn 10.000 nye smittede, for første gang siden 3. mai. Foto: Aleksandr Zemljantsjenko / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Nyregistrerte koronatilfeller det siste døgnet er under 10.000 for første gang på nesten to uker i Russland. Landet har nest flest smittede i verden.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Helsemyndighetene registrerte 9.974 nye smittede torsdag, og det er dermed registrert 252.245 smittetilfeller. 93 dødsfall er også blitt registrert siste døgn, og totalen er nå 2.305. Antallet nye tilfeller har falt flere ganger denne uka, og torsdagens tall er første gang det var mindre enn 10.000 siden 3. mai. Russlands høye antall smittetilfeller skyldes til dels at det testes svært mange, til nå 6 millioner. Men dødsraten i de offisielle tallene er lav, sammenlignet med andre land som USA, Storbritannia, Italia og Spania. Myndighetene sier det er fordi Russland var godt forberedt, etter å ha sett hvordan land i Vest-Europa håndterte viruset. Kritikere mener Russland pynter på tallene ved å oppgi andre dødsårsaker for virusdødsfall. Tross den jevne stigningen i antall tilfeller, kunngjorde president Vladimir Putin mandag at det nå skal lempes på smittevernstiltakene. Putins regjering kunngjorde torsdag at det vil utdeles en krisepakke på 23,4 milliarder rubler, tilsvarende 3,23 milliarder kroner, til flyselskap som er blitt hardt rammet av pandemien. Det russiske flyselskapet Aeroflot hadde 95 prosent færre passasjerer enn normalt i april, ifølge landets luftfartsmyndigheter. (©NTB)